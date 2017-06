Gran galà di beneficenza “giocando si impara” - Uildm

AS Hotels organizza in collaborazione con UILDM (sezione di Milano) - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - un Gran Galà di Beneficenza che si terrà venerdì 16 giugno dalle ore 20:30 presso il Ristorante Corso Como 52, nella splendida cornice dell'AS Hotel Limbiate Fiera. Il ricavato sarà devoluto all'associazione che grazie al progetto "GIOCANDO SI IMPARA" si impegna a difendere il diritto di giocare di tutti i bambini. L'obiettivo infatti è dotare i parchi di giostre adatte anche ai bambini con disabilità. IL MENU - € 40 a persona: L'Antipasto Sfogliatella croccante agli asparagi con gamberi flambati al Gran Marnier su vellatata di crostacei e gocce di balsamico Il Primo Risotto con ragù di gallinella, brunoise di zucchine e polvere di capperi Il Secondo Turbante di branzino sabbiato con panatura al lime su letto di cimette con pinoli tostati e uvetta passolina Il Dolce Semifreddo agli agrumi di Sicilia con salsa al cioccolato fondente Il menù comprende: acqua, selezione di vino bianco, caffè e limoncello Amalfitano. Per info e prenotazioni: Tel. 029967002 - corsocomo52@ashotels.it - www.corsocomo52.it