Il grande blues suona italiano: Fabrizio Poggi & Chicken mambo sabato 18 febbraio allo spazio teatro 89 di Milano

MILANO - È il bluesman italiano più conosciuto in America, ha suonato con tanti grandi artisti statunitensi (non solo con i più noti esponenti della "musica del diavolo", ma anche con le stelle del rock e della canzone d'autore) e di lui Dan Aykroyd, l'Elwood Blues dei Blues Brothers, ha detto che «è un armonicista da paura!»: sabato 18 febbraio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) Fabrizio Poggi sarà il protagonista di un concerto imperdibile allo Spazio Teatro 89 nell'ambito della collaudata rassegna "Milano Blues 89". Con lui si esibiranno gli immancabili Chicken Mambo e, cioè, Enrico Polverari alla chitarra, Tino Cappelletti al basso e Gino Carravieri alla batteria. Tra le tante collaborazioni di Fabrizio Poggi con i bluesmen d'Oltreoceano spiccano quelle con i Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Eric Burdon, Buddy Guy, Little Feat, Ronnie Earl, Kim Wilson, Marcia Ball, John Hammond, Sonny Landreth, Garth Hudson, Guy Davis, Eric Bibb, Ruthie Foster, Otis Taylor e Mike Zito, ma l'elenco potrebbe continuare. In Italia, invece, ha suonato tra gli altri con Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri e Francesco Baccini. Nell'auditorium milanese di via Fratelli Zoia 89, Fabrizio Poggi proporrà i brani del suo ultimo album ("Texas Blues Voices", uscito l'anno scorso e registrato a Austin, in Texas, con una nutrita pattuglia di big del blues a stelle e strisce, tra cui Carolyn Wonderland, Ruthie Foster, Mike Zito, W.C. Clark, Lavelle White, Bobby Mack, Mike Cross, Shelley King e Guy Forsyth), oltre a una selezione della sua ricca produzione discografica (in carriera ha inciso 20 cd). SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)