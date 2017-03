Grande caccia all'uovo per bambini

A Pasquetta lunedì 17 aprile, dalle 10 alle 12, ottava edizione della 'Grande caccia all'uovo' all'interno del giardino del Mulino. I bambini e ragazzi 5-14 anni dovranno scovare le uova deposte dalle galline in giro per il giardino del Mulino, per poi decorarle con varie tecniche artistiche e impasti a base d'ovo, con l'aiuto degli educatori. Il costo per questa giornata è di 10 euro a bambino, numero massimo di iscrizioni: 40 bambini accompagnati da un genitore. Iscrizioni in loco il giorno stesso Il Mulino di Chiaravalle e la sua Abbazia sono aperti tutto l'anno per visite guidate di gruppi, aziende, singoli con audioguida adatta a ipovedenti e ipoudenti, disponibile anche in inglese. Per le scuole inoltre sono disponibili percorsi sul tema della sostenibilità con attività di laboratorio e visite guidate. Informazioni: Info Point di Chiaravalle Tel 02.84930432 Martedì-Venerdì 9.30-12.30 / 14.30-16.30 Sabato-Domenica 15.00-17.30 infopoint@monasterochiaravalle.it www.koinecoopsociale.it Facebook: MulinodiChiaravalle