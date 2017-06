La grande festa de l'arsenale dell'accoglienza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 18 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, a Borghetto Lodigiano, presso i nuovi alloggi "Tu sei speciale" in via Curiel 17, si terrà l'evento "Porte aperte all'accoglienza", organizzato da L'Arsenale dell'Accoglienza. L'evento, che combacerà con il termine dei lavori di ristrutturazione dei nuovi alloggi, sarà un'occasione di ringraziamento per i sostenitori e i volontari dell'associazione. Un ricco programma pomeridiano accompagnerà grandi e piccini: tanti giochi e laboratori per bambini e ragazzi, la Santa Messa alle ore 18.30 e per cena una succulenta grigliata. Per finire, dalle 21.00, verrà messo in scena uno spettacolo organizzato dai ragazzi della Scuola Maffeo Vegio. I nuovi alloggi de l'Arsenale dell'Accoglienza saranno anche il punto di arrivo di una staffetta di 10 km tra Orio Litta e Borghetto Lodigiano. La staffetta sarà divisa in quattro tappe in corrispondenza di quattro case dell'Arsenale. Ad ogni tappa sarà interrata una piantina che unirà simbolicamente questi quattro luoghi. Chi fosse interessato a prender parte alla staffetta può contattare Andrea Zanelli (mail: zanelli@arsenaleaccoglienza.org - cell: 3405722378). Afferma Andrea Menin, Presidente dell'Associazione: "L'accoglienza è il nostro valore guida, il principio che ispira la nostra vita. A questo principio per noi importante, vogliamo dedicare una grande festa da condividere con i nostri amici, i nostri donatori e chiunque voglia conoscere quello che facciamo ogni giorno". Sul luogo dell'evento, con una donazione, sarà possibile portare a casa una piantina, simbolo del valore dell'accoglienza. Il ricavato delle donazioni sosterrà il progetto "Sapore di Mare" per permettere a 30 ragazzi di andare in vacanza nel mese di luglio e regalare loro momenti felici e di spensieratezza. A sostegno di "Sapore di mare", è stato aperto anche un crowdfunding sulla piattaforma "Rete del Dono". Per donare e per seguire i progressi dell'iniziativa, visita: www.retedeldono.it/it/f/19111