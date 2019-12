Grande giornata della musica classica 2019

L'Evento accoglierà ben sei concerti tenuti da alcuni dei vincitori del 5° Concorso di Musica da Camera. Il Concorso é organizzato sempre nel mese di maggio dall’Associazione Musikensemble.

L’Evento di Domenica è organizzato dal Municipio 6 – Comune di Milano (Presidente: Santo Minniti e Assessore alla Cultura: Sergio Meazzi), con la Direzione Artistica del M°Domenico Lafasciano.

Si tratta in pratica di Concerti Premio offerti dal Comune per dare un’ulteriore opportunità ai giovani talenti della musica da camera di esibirsi in pubblico.

Alle 15:30 si parte con il Duo Franco Ascolese (flauto) e Laura Cozzolino (pianoforte) a seguire il Quartetto Militina Ghindi (violino), Francesco Agnusdei (viola), Alessandro Mauriello (violoncello), Fabio Bossi (pianoforte). Alle 17:00 sarà la volta del Duo Riccardo Berutti (sax) e Giulia Antoniotti (pianoforte) e del Trio Ottavio Di Giovanni (clarinetto), Francesco Silipigni (clarinetto), Cristiana Garzelli (pianoforte) Alle 18:30 troveremo il trio composto da Francesco Silipigni (clarinetto), Valentina Biffi (violoncello), Diego Petrella (pianoforte). Chiudono la grande giornata musicale due ospiti: il flautista Giovanni Miszczyszyn (nella foto) accompagnato dalla pianista Cristina Pantaleoni.

In programma musiche di: Mozart, Brahms, Mendelssohn, Ponchielli, Schulhoff, Poulenc, Hummel ed altri. L’ingresso è libero.

Gallery