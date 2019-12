Grande inaugurazione per l'affresco digitale con straordinario trasporto

Grande inaugurazione aperta per l'affresco digitale Con Straordinario Trasporto. Per la prima volta insieme, Le grandi Macchine a Spalla Italiane Patrimonio UNESCO sono giunte al centro di Milano, da Nola, Palmi, Viterbo, Sassari e Gubbio, a bordo di grandi autoarticolati, per un inontro mai avvenuto prima d'ora. Il pubblico si troverà al cospetto dellle monumentali macchine procesionali e immerso in un “affresco digitale” con le potenti immagini di Francesco De Melis a fluttuare sulla volta della chiesa sconsacrata di San Sisto. Francesco De Melis è un regista – compositore ed è la sua musica a spingere le immagini a manifestarsi. Per rendere reale e fruibile questa intuizione poetica visiva e sonora, gli exhibition designer di Open Lab, hanno effettuato una “mappatura” dei film e, attraverso complessi sistemi di proiezione a connotazione immersiva, hanno “applicato” queste immagini polifoniche, all’architettura dello Studio Museo Francesco Messina. La mostra, prodotta dal Comune di Milano con la collaborazione dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, ideata da Maria Fratelli, dirigente di Case Museo e Progetti Speciali del Comune di Milano, è curata di Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico per i progetti UNESCO della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane.