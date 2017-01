Milan in - La grande musica a Milano

Racconta Gian Luca Margheriti Pianoforte Gian Francesco Amoroso Tenore Pasquale Conticelli Milano, soprattutto grazie alla Scala, è sempre stata il crocevia della grande musica italiana e non solo. Questa serata è un viaggio attraverso la storia e la musica dei più grandi compositori che hanno lavorato in città sulla scia di un legame comune: quello con la famiglia Ricordi. La grande casa editrice musicale fu fondata nel 1808, a Milano, da Giovanni Ricordi e da allora è legata a filo doppio a tutta la storia della musica italiana. Non sioltanto editori, gli uomini che nel corso degli anni si sono succeduti alla guida della Ricordi sono stati anche degli immensi scopritori di talenti. Tre nomi sono sufficienti per tutti: Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Ma la storia della Ricordi non si ferma con la musica classica. L'ultimo erede della casa editrice, Nanni, ha avuto il merito, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, di promuovere tutti i più grandi cantautori italiani. Accompagneranno il racconto romanze d'opera e brani musicali degli autori di Casa ricordi e una sorpresa.