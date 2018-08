Il Ferragosto all’ Opera è fatto di cose semplici: il pranzo in compagnia, una giornata da trascorrere in serenità e al fresco nel Centro diurno. La mensa dell’Opera Cardinal Ferrari non va in ferie e come ogni anno resta aperta anche nella giornata del 15 agosto.

La Festa dell' Assunta rappresenta un’occasione per stare insieme a chi ha più bisogno di aiuto con un pranzo speciale dedicato alle persone e alle famiglie in difficoltà ma anche a tutti coloro che intendono parteciparvi.

Noi dell’Opera Cardinal Ferrari aspettiamo il Ferragosto, quello solidale da condividere con chi ha bisogno di una mano e di un pranzo in Famiglia per sentirsi a casa.



Non mancare e stai con noi mercoledì 15 agosto 2018 dalle ore 11.00 alle ore 16:00.

Ore 12:00 puoi partecipare alla Santa Messa grazie al supporto spirituale di Don Antonio Anastasi.

Ore 13:00 Grande Pranzo Solidale di Ferragosto



La donazione minima per partecipare al pranzo è 25 € per gli adulti e 12 € per i bambini.



Per prenotare chiama lo 02 84 67 411 o scrivi a dono@operacardinalferrari.it

