Grande successo per il 14° Bulldogday del Cbil, raccolti i fondi necessari per salvare brenda dalla sua prigionia

Nonostante il caldo, gli organizzatori del 14° #BulldogDay del CBIL, il Club dei Bulldog Inglesi Lombardi "Bulli della Porada", sono riusciti a raggiungere l'obbiettivo che si erano prefissati: grazie alla generosità dei circa 200 partecipanti sono stati raccolti oltre 500 euro, che verranno presto utilizzati per riscattare la giovane bulldog inglese Brenda dalla sua prigionia. La somma infatti permetterà di saldare il conto della pensione che se ne sta prendendo cura da quasi un anno, dando il via alle procedure per l'affidamento della sfortunata cagnolina a una famiglia che la possa amare per tutto il corso della sua vita, sotto lo stretto controllo delle guardie zoofile OIPA. È grande la soddisfazione degli organizzatori: "Siamo davvero felici e orgogliosi di aver organizzato questo bellissimo raduno per salvare Brenda - spiega Matteo Gavioli, fondatore del CBIL - Vedere 100 bulldog inglesi tutti insieme è sempre un'emozione, ma se la ragione è così nobile è ancora più bello. Ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che hanno partecipato, permettendo di raggiungere questo bellissimo risultato. La soddisfazione è grande, e deriva dal fatto di fare del bene assieme a persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata così, nonostante il forte caldo. Tutti accomunati da un'unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico che v'invitiamo a conoscere ai prossimi #BulldogDay che organizzeremo in giro per la Lombardia e chi lo sa, anche in giro per l'Italia. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook CBIL per essere sempre aggiornati, abbiamo già superato la quota dei 1500 iscritti". Durante il mega raduno benefico all'interno di QuattroZampeinFiera inoltre gli esperti in agility dog del Centro Cinofilo ENCI "Dog Heart" di Casorezzo hanno fatto divertire i bulli più atletici, organizzando delle divertenti attività da praticare con i propri amici a quattro zampe, come dei divertenti mini percorsi di agility dog, che hanno visto cimentarsi cani e padroni con piccoli salti a ostacoli e tubi dedicati. Questo il link del gruppo CBIL: https://www.facebook.com/groups/BullidellaPorada/ Questo il link dell'evento ufficiale su Facebook: https://www.facebook.com/events/304096210028433/

