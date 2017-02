"Grease" in edizione speciale per il ventennale: dal 9 marzo al Teatro della Luna

Dal 9 marzo al 9 aprile al Teatro della Luna Grease andrà in scena in versione speciale con musica dal vivo per festeggiare i vent'anni della Compagnia della Rancia.

Il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, regia di Saverio Marconi, ha debuttato nel marzo 1997 e da allora, replica dopo replica, ha registrato una serie di successi, arrivando a totalizzare oltre un milione e mezzo di spettatori.

Brillantina, giacche di pelle, gonne a ruota: l'iconografia classica dell'America anni '50 sarà come sempre presente e accompagnata dai notissimi pezzi rock'n'roll di questo musical cult. Tutto ciò, naturalmente, farà da sfondo all'intramontabile storia d'amore tra Danny e Sandy.

La regia di Marconi conserva l'energia scatenata dei "fifties" guardando e reintempretando quel periodo con gli occhi di oggi. La Compagnia della Rancia diverte gli spettatori raccontando con entusiasmo un mondo fatto di amicizie, amori, passioni e una coinvolgente atmosfera di festa.