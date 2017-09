"Green City Milano": dal 22 al 24 settembre 500 eventi per valorizzare il verde urbano

Dal 22 al 24 settembre in città torna Green City, la manifestazione che propone oltre 500 appuntamenti per valorizzare il patrimonio verde urbano.

Piazzae, orti e giardini, soprattutto in periferia, si animano attraverso feste, inaugurazioni e iniziative per tutte le età. Ad anticipare l'evento diffuso, giovedì 21 settembre, alla Palazzina Liberty, Green City Milano incontra l’Europa, un momento di condivisione sulle esperienze di gestione del verde con i rappresentanti delle amministrazioni di Mosca e Lione, con concerto finale della soprano inglese Susan Daniel (e distribuzione di 150 kit da giardinaggio).

Green City Milano​ apre poi venerdì 22 settembre con una conferenza sui casi virtuosi di gestione del verde, all'Acquario Civico, e un laboratorio pomeridiano aperto alla cittadinanza.

Tra le iniziative in evidenza: Retake Milano, ripulitura di un'area verde insieme ai bambini della scuola primaria Nazario Sauro, sabato 23 settembre in via Giambellino 125; Puliamo il mondo, mattinata di pulizia e picnic al boschetto di Rogoredo, domenica 24 settembre dalle 9; Festival della Biodiversità, sabato 23 settembre al Parco Nord; una lezione di yoga gratuita, al Teatro Burri domenica 24 settembre; Fattoria sostenibilie, il laboratorio per bambini e ragazzi, domenica 24 settembre al Parco Trotter.

Per l'occasione aperti anche luoghi normalmente inaccessibili come lo spazio Torre Liprando gestito dal Gruppo Bordiga, il giardino del millenario campanile del Borgo degli Ortolani e l’angolo segreto del Pio Istituto dei Sordi di via Jesi. Per maggiori info: www.greencitymilano.it.