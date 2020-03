Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

GREENBERG TRAURIG SANTA MARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE NEI PADIGLIONI DI FIERA MILANO Le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma di crowdfunding Forfunding Lo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria ha stanziato come prima donazione € 50.000 Lo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria promuove la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un ospedale negli spazi dei padiglioni di Fondazione Fiera Milano, a favore del Fondo Fondazione Fiera per la lotta al Coronavirus, costituito per il sostegno a iniziative e progetti del sistema sanitario nel contrasto al contagio del Covid19, nonché ad altri progetti promossi da enti e ospedali presenti sul territorio di riferimento. Per il lancio dell’iniziativa lo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria ha effettuato una prima donazione di € 50.000 facendosi promotore di una campagna di raccolta fondi fino ad un ammontare di € 250.000 e auspicando che professionisti, colleghi, amici e clienti, il sistema legale e finanziario di Milano possano contribuire a sostenere la realizzazione del nuovo ospedale al Portello. Per poter effettuare la donazione basta collegarsi alla piattaforma Forfunding o sul profilo Linkedin dello Studio.