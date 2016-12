Griz in concerto: il 1° febbraio al Magnolia

Mercoledì 1° febbraio Griz si esibirà al Magnolia.

Grant Kwiecinski, in arte Griz è un deejay e produttore originario del Michigan noto per l'esecuzione di note al sassofono combinate con funk ed electro-soul. Con all'attivo cinque album in studio, di cui l'ultimo è Good Will Prevail (2016), l'artista ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti quali il #1 Breakout Artist of 2013 del Detroit Music Magazine.