"Gualtiero Marchesi. The Great Italian": dal 26 marzo al 1° aprile allo Spazio Oberdan

Gualtiero Marchesi - The Great Italian, il documentario che celebra lo chef italiano in occasione di quello che sarebbe stato il suo 88° compleanno, verrà proiettato al Cinema Spazio Oberdan dal 20 marzo al 1° aprile.

Il film - distribuito da Twelve Entertainment e realizzato dal regista Maurizio Gigolagrazie - racconta la vita dell'uomo che è riuscito a rivoluzionarie la cucina italiana, reinterpretandone la tradizione. Si parte dagli anni '30, quando il Marchesi bambino vede i genitori intenti nella gestione dell’Albergo Mercato di Milano; si passa poi al'apprendistato dello chef in giro per il mondo, in particolare in Francia; e si arriva al ritorno a Milano, negli anni '70, dove Marchesi apre il suo leggendario ristorante, in via Bonvesin de la Riva, il primo nel nostro Paese ad ottenere nel 1985, le tre stelle Michelin.

A raccontare questa storia è sia la voce dello stesso Marchesi, nei suoi ultimi mesi di vita, sia quella di tanti personaggi che l'hanno conosciuto: i grandi cuochi francesi, Pierre e Michel Troisgros, Alain Ducasse, Marc Haeberlin e Yannick Alleno; gli chef italiani della nuova generazione, cresciuti sotto la sua ala o da lui influenzati, Andrea Berton, Massimo Bottura, Simone Cantafio, Daniel Canzian, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Alfio Ghezzi, Ernst Knam, Pietro Leeman, Paolo Lopriore, Davide Oldani; e personaggi storici del mondo della ristorazione italiana, Giorgio Pinchiorri, Arrigo Cipriani, Carlo Petrini ed Eugenio Medagliani.

Il documentario, arricchito dalla colonna sonora composta ad hoc dal violoncellista Giovanni Sollima, spazia tra le città più amate da Marchesi - Milano, Venezia, Trieste e Firenze, tra le materie prime della sua cucina e tra i piatti che ne hanno sancito il successo - come il celebre celebre riso, oro e zafferano o il dripping di pesce. Di seguito il calendario delle proiezioni.

Lunedì 26 marzo ore 17

Giovedì 29 marzo ore 19

Sabato 31 marzo ore 19

Domenica 1 aprile ore 19:15.