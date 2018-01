Guana Batz + Rock'n'roll kamikazes + Bb chris + Uncleshit + Dj henry

Old Farts Promotions è fiera di annunciare l’attesissimo ritorno dei GUANA BATZ a Milano dopo 29 anni, quando aprirono al Rolling Stone per gli Stray Cats, insieme ai Boppin’ Kids e ai Jack Daniel’s Lovers.



Il nome del quartetto inglese è il primo che viene menzionato insieme a quello dei Meteors, quando si parla di Psychobilly.

Il 24 marzo festeggeremo con i Guana Batz, i 35 anni di carriera, con l’uscita di un nuovissimo album.

Pip, Stuart, Jonny e Choppy sono in formissima, allo Psychobilly Meeting 2017 hanno fatto uno dei loro migliori concerti, e questa data non sarà da meno.

Il loro set è da sempre una garanzia, trovarseli a 1 metro dalla faccia sarà adrenalina pura e una delizia per le orecchie di chi vuole farsi travolgere dai brani che hanno fatto storia.

Perle come King Rat, Jungle Rumble, Streetwise, Can’t take the pressure, sono autentiche palate sul muso, ma nel loro set non mancano melodie più “easy” come la cover di I’m On Fire di Springsteen, di Radio Sweetheart di Elvis Costello, la sinuosa Lady Bacon o la lenta, magica, “Wondrous Place”, in cui il pubblico si ammutolisce per il pathos e l’atmosfera.

Insomma : be there!



https://www.facebook.com/GuanaBatzAreGo/

video: https://www.youtube.com/watch?v=gziOzo1YMwU



Prima di loro, una delle migliori band del panorama Rock’n’Roll italiano, nata dalla mente “dell’ex Hormonauts” Andy McFarlane.



THE ROCK’N’ROLL KAMIKAZES:

4 indemoniatii sul palco che hanno l’unico scopo di scatenare un inferno fatto di Rock’n’Roll/Rhythm’n’Blues/Rockabilly, tutto mescolato come solo i professionisti sanno fare.

Con 4 album all’attivo, il set di questi malfattori è un susseguirsi di colpi ben assestati nello stomaco di chi ama digerire Rock And Roll dal mattino alla sera.

Cercate sul tubo brani come Roll Roll Roll, Pocket, Dangerous Ground, Stop The Rock...e capirete in un batter d’occhio che i Kamikazes non scherzano affatto.

https://www.facebook.com/RNRKAMIKAZES/

video: https://youtu.be/GeDvdSqQ-GM



In apertura, non perdete lo scontro tra due One Man Band che si sfideranno uno di fronte all’altro a suon di brani Country Blues e Trashbilly Blues!!

Un duello vero e proprio in cui si alterneranno, un brano ciascuno, fino all’utlimo round.

Stiamo parlando di BB CHRIS e di UNCLESHIT, due personaggi molto noti nel nostro panorama musicale.



BB CHRIS AND HIS ONE MAN BAND:

Appassionato da sempre di Country Blues, Christian Cogoli si forma musicalmente ascoltando i grandi della tradizione Blues degli Stati Uniti: Robert Johnson, Muddy Waters, Mississippi Fred McDowell, Mississippi John Hurt e tanti altrI.

“No Sugar In My Coffee” e “Don't Miss It!” fanno parte della sua discografia (come One Man Band), entrambi prodotti dalla Vintage Roots Records.

Fingerpicking e slide sono le componenti di un suono scarno ma potente che tenta di fondere insieme tutte le correnti della sua formazione musicale.

Cassa, charley e armonica completano un sound dal sapore piacevolmente “Down Home” che non eccede mai in sonorità troppo sporche o ritmiche troppo aggressive.

https://www.facebook.com/BB-Chris-and-His-One-Man-Band-341048856057836/

video: https://youtu.be/i3qgZNtvyPg



UNCLESHIT:

Noto come frontman dei Boogie Spiders, Uncleshit ha certamente un „sound“ più “sporco”.

Il suo è un Trashbilly Blues che assorbe e rilascia atmosfere malate e lisergiche tanto care a personaggi che a nessuno piacerebbe incontrare per la strada.

Chi conosce Hasil Adkins e Screamin Jay Hawkins troverà pane per i suoi denti.

“Lo zio” sparerà i suoi colpi su di voi con la stessa facilità con cui versa grappa ai nipotini quando i genitori non guardano.

La sua voce è intrisa di rabbia e distillato, la chitarra fa il resto. Ecco a voi il trashabilly blues di UncleShit!



https://www.facebook.com/Uncleshit/

video: https://youtu.be/fFPv8uw6AJk



Ovviamente, durante la serata non può mancare un dj set infuocato, uno di quelli che ti sfondano gli arti inferiori a suon di wild Rock’n’Roll



DJ HENRY

È un’icona per chi ama consumarsi le scarpe in pista.

È davvero improbabile che non vi siate imbattuti in qualcuna delle sue serate, soprattutto se siete del nord Italia, ma Henry è conosciuto ovunque : non è raro, infatti, che anche fuori dai nostri confini Mr. Lazzeri poggi la puntina sui propri vinili.

Lo trovate prima e dopo i live fino a tarda notte e durante i cambi palco.

Quando sentite il richiamo della pista, la colpa è sua.



https://www.facebook.com/djhenrymilano/



Se avete voglia di mangiare (sul bere non abbiamo dubbi), il Serraglio ha anche servizio cucina!

Hamburger, risotti, patate, carne, polpette, alette di pollo, ecc ecc....da Oscar!

È una buona idea per poter presenziare a tutto il programma della serata.



GLI ORARI:

APERTURA PORTE................20:30

ONE MAN BAND BATTLE.......21:15

ROCK’N’ROLL KAMIKAZES...22:30

GUANA BATZ..........................23:30

DJ SET ALL NIGHT LONG



La data è esclusiva e, soprattutto, rara per i Guana Batz che sono difficilissimi da incontrare sul suolo italiano.

Vi aspettiamo al Serraglio....e soprattutto sotto al palco, ad urlare “THERE’S A KING RAT!!” prima di scatenare un wreckin’ pit epocale.



➨ NECESSARIA LA TESSERA ACSI:

Tessera annuale al costo di 5€ valida per tutto l'anno solare. Il pagamento della tessera verrà effettuato alla cassa ed è indipendente dal prezzo del biglietto.

Stampa e compila il modulo che trovi sul sito http://www.serragliomilano.org, ritirerai la tessera direttamente in cassa