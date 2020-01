Guerra e pace in casa tolstoj

A 101 anni dalla morte di Sofja Bers, moglie di Lev Tolstoj, viene riscoperta questa figura femminile di grande portata, ma misconosciuta. Anche lei scrittrice, come il notissimo marito, Sofja Bers è stata una figura che ha precorso i tempi dell'indipendenza femminile. In Italia i suoi Diari sono pubblicati dalla casa editrice La Tartaruga, con la prefazione di Doris Lessing, premio Nobel per la letteratura nel 2007, che la estrapola dal ruolo di 'moglie di', e la riconsegna all'ambito della letteratura.

Lo spettacolo teatrale è un omaggio alla modernità di questa donna e al suo spirito novecentesco, pur essendo nata nel 1844.