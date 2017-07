Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo MADE4ART, Milano | 18 - 25 luglio 2017 Special opening con l’artista martedì 18 luglio, ore 18.30 Preview 5 - 17 luglio Lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare Il canto del mare, personale dell’artista fotografo di origine marchigiana Guido Alimento (Macerata, 1950) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. In esposizione una selezione di opere che hanno per tema il mare, fissato, descritto e interpretato dall’obiettivo dell’artista in tutta la sua straordinaria poesia. Accanto alla serie Mare tra realismo e astrazione, dove la vastità e la potenza dell’elemento naturale ritratto in una visione panoramica è in grado di suscitare stupore e meraviglia nell’osservatore, Guido Alimento concentra l’attenzione anche su dettagli all’apparenza minimi e tendenti all’astrazione, come i legni corrosi dalla salsedine delle cabine da spiaggia e le coloratissime reti dei pescatori, particolari capaci di rivelare il mare senza mostrarlo direttamente, alludendo all’essere umano che conduce la propria vita in riva o sulle onde. Il mare di Alimento è un luogo al contempo fisico e dello spirito, con una propria musica che sa toccare nel profondo la nostra interiorità. Un canto che, parafrasando il poeta e artista libanese Khalil Gibran, non termina sulla riva, ma nel cuore di chi ascolta. La personale di Guido Alimento prevede uno speciale incontro con l’artista fotografo, che si terrà presso la sede di MADE4ART in data martedì 18 luglio alle ore 18.30. Nello stesso periodo nella prestigiosa location del Lido Palace Hotel di Santa Margherita Ligure, MADE4ART esporrà un progetto artistico di Alimento che rimarrà aperto al pubblico negli spazi dell’hotel per tutta la durata della stagione estiva. Guido Alimento. Il canto del mare a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni 18 - 25 luglio 2017 Orari di apertura: Preview dal 5 al 17 luglio: su appuntamento Special opening con l’artista martedì 18 luglio, ore 18.30 Dal 19 al 24 luglio: lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19 MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Voghera 14, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872 Media partner Image in Progress