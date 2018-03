Lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare Il mio Giappone, personale dell’artista fotografo di origine marchigiana Guido Alimento (Macerata, 1950) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. In mostra una selezione di fotografie realizzate da Guido Alimento durante i suoi numerosi viaggi nel Paese del Sol Levante, molte delle quali scattate nell’ottobre del 2017 a Kyoto e nei suoi dintorni.



Il Giappone, terra di grande suggestione e fascino, e la cultura nipponica hanno da sempre avuto grande influenza sulla sensibilità e la produzione fotografica di Alimento, caratterizzata da una netta predilezione nei confronti dei soggetti naturali, una profonda attenzione per i dettagli e da una tendenza verso l’astrazione. Giardini, fiori, templi, ma anche eleganti figure femminili in abiti tradizionali: il Giappone di Guido Alimento è un luogo della mente e del cuore, dove particolari di elementi naturali, strutture architettoniche e una presenza umana discreta e mai invasiva raccontano tante storie diverse, catturate e restituite dallo sguardo e dall’obiettivo del fotografo.



La personale di Guido Alimento, con data di inaugurazione mercoledì 14 marzo 2018, sarà aperta al pubblico fino al 26 dello stesso mese.



Guido Alimento. Il mio Giappone

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

14 - 26 marzo 2018

Inaugurazione mercoledì 14 marzo, ore 18.30

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

