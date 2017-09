Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Paintings and films are really similar—both rely on composition and color and light—and both move in their own ways” Gus Van Sant (Louisville 1952) artista versatile e poliedrico noto soprattutto per la sua attività di regista e sceneggiatore. Nasce in realtà come artista visivo, infatti si diploma presso la Rhode Island School of Design in cinema e pittura e successivamente si trasferisce a Hollywood dove inizia a lavorare come regista indipendente. Famoso per film come Belli e Dannati (1991), Will Hunting - Genio Ribelle (con cui ottiene due Oscar nel 1997) e Milk ( 2008) per citarne alcuni. Appassionato di musica, libri, pittura e fotografia, fin dagli anni Ottanta realizza collage e polaroid con soggetti gli attori con cui lavora. Dagli anni 2000 realizza quadri e acquerelli. Ha esposto le sue opere presso gallerie e istituzioni pubbliche tra cui Jamison-Thomas Gallery, Portland, PDX Gallery, Portland e The Jordan Schnitzer Museum of Art presso l'Università di Oregon. Nel 2011 la mostra Unfinished assieme a James Franco presso la galleria Gagosian di Los Angeles, dove espone una serie di dipinti. Dal 2016 la mostra itinerante Icons a cura di Matthieu Orléan, con stampe fotografiche, disegni preparatori e video, presentata per la prima volta a Parigi presso La Cinémathèque Française poi al Museo Nazionale del Cinema di Torino e infine ad aprile 2017 presso Musée de l'Élysée and Cinémathèque Suisse di Losanna. Per la prima volta in Italia presenterà presso Le Case D’Arte il lavoro “Not Sure”, realizzato in situ con illustrazioni immaginarie applicate direttamente sul muro della galleria.