Gustariso 2017 - In riso veritas

Al via l’unica rassegna gastronomica del riso Carnaroli DNA controllato, rielaborato ed esaltato nei menu proposti da 10 ristoranti tra sud Milano e Lodigiano. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del Re dei Risotti.



Giunta alla sua terza edizione, la rassegna Gustariso solleticherà il palato di tutti gli amanti del “Re dei Risotti”, il Carnaroli, per 5 weekend (dal 20 Ottobre al 19 Novembre 2017).

Dieci ristoranti, sul territorio di sei comuni tra Sud Milano e Lodigiano (Paullo, Zelo Buon Persico, Tribiano, Comazzo, Merlino, Rodano) proporranno la loro personale interpretazione di questa eccellenza gastronomica italiana, che nacque proprio a Paullo nel 1945, nelle risaie della cascina dell’agronomo Angelo De Vecchi.

I ristoratori utilizzeranno esclusivamente come base per i loro piatti il riso superfino Carnaroli DNA controllato, fornito dal Distretto Rurale Riso e Rane, l’unico consorzio che certifica la qualità del “Re dei Risotti” mettendo sul mercato un prodotto sano, puro e made in Italy al 100%.

Intenditori, buongustai e famiglie potranno assaggiare menu ad hoc, ideati sia per esaltare i sapori e le tradizioni del territorio, che per sorprendere con accostamenti deliziosi ed insoliti della cucina contemporanea. Comune denominatore: sua maestà il Carnaroli.

E’ possibile scaricare il programma completo della rassegna su http://gustariso.comune.paullo.mi.it/ e seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata (Gustariso)