Gustavo Bonora | Il racconto disegnato

La scommessa artistica di Bonora è stata quella di coniugare la visionarietà del risultato con la razionalità della progettazione, in una fusione esemplare di disegno e pittura. Sono opere, queste esposte a Cubet , che tracciano un piccolo itinerario su gli ultimi anni della sua ricerca artistica, dove traspare un'assoluta immediatezza del disegno che toglie peso alla materia pittorica, facendo sì che le forme fluttuino nello spazio, mettendo lo spettatore di fronte alla presenza di un'apparizione all'interno di un'esperienza quotidiana. Sono forme semplici e proprio per questo entusiasmanti. Pensare e fare, dunque. Disegnare le forme e pensare al racconto, per dare vita a un lavoro dall'alto contenuto poetico. Gustavo Bonora è, in questo contesto, uno di quei silenziosi e solitari anticipatori di tendenze al quale non sempre è stato dato il risalto che meritava. Fa parte di quella schiera di artisti dal percorso originale e autonomo, il cui lavoro si inserisce naturalmente in quel clima di recupero di valori importanti della storia dell'arte. Luca Rendina