“Il gusto di una storia”: il miglior cibo comodamente a casa accompagnato da una buona lettura

Ritorna anche a luglio “Il gusto di una storia”, l'iniziativa lanciata da Deliveroo, il servizio di premium food delivery che consente di gustare a domicilio il meglio della ristorazione cittadina, in collaborazione con Mondadori, capace di coniugare due tra i più grandi piaceri della vita: il buon cibo e la lettura. L’iniziativa attiva a Milano, Roma, Firenze, Torino e Bologna nel weekend del 8 e 9 luglio, offrirà la possibilità di poter gustare i piatti dei migliori ristoranti cittadini accompagnandoli a un buon libro con il quale rilassarsi in piacevoli momenti di svago. Nelle due giornate previste, tutti coloro che ordineranno hamburger, sushi, pizza, cibi etnici, gelati rinfrescanti o quanto altro si può ordinare dagli oltre 35 ristoranti aderenti all'iniziativa su Deliveroo - segnalati dell'apposita icona sul sito, tra cui Rossopomodoro, Venchi, Hamerica's, T-Bone Station e Ham Holy Burger per citarne alcuni - riceveranno gratuitamente in regalo “Il paradosso di Napoleone” di Carlo F. De Filippis, un romanzo giallo edito da Mondadori. Ambientato a Torino, il romanzo narra le vicende di Salvatore Vivacqua, commissario di polizia alle prese con un oscuro caso di omicidio che vede coinvolto un affermato artista hippie. Un susseguirsi di inseguimenti, disperate cacce all’uomo ed incalzanti colpi di scena che lasceranno col fiato sospeso il lettore sino alla fine. Una nuova storia da assaporare ed un avvincente puzzle da ricomporre, accompagnato dal gusto dei piatti migliori della città comodamente a casa. Per ulteriori informazioni su Deliveroo visitate il sito https://deliveroo.it/it/.