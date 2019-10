Gusto francese - La piccola stagione

Proseguono gli appuntamenti de “La piccola Stagione” con una serata dedicata alla musica francese con ospite d’eccezione il pianista Luca Ciammarughi.

Protagonista sarà la musica e il suo charme ineffabile, dal ‘700 di Rameau e Couperin al ‘900 di Debussy, passando per i salons dell’800 parigino, il tutto interpretato da Luca Ciammarughi, pianista milanese con alle spalle un importante repertorio solistico, che affianca all’attività cameristica e liederistica, che l’ha portato ad esibirsi in diversi importanti teatri italiani e francesi, quella di musicologo, conduttore radiofonico e divulgatore musicale, fra i più originali ed apprezzati.

“Dopo il grande successo in termini di pubblico e critica della prima della Stagione con il Maestro Bruno Canino e l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Andrea Musumeci – dichiara il Presidente Andrea Caccia Dominioni – proseguono i nostri appuntamenti con il concerto “Gusto Francese”, dedicato alla musica d’Oltralpe interpretata da Luca Ciammarughi, pianista di grande qualità che saprà incantare i presenti, presentando brani straordinari e permettendo a tutti di compiere un viaggio musicale lungo tre secoli”.

