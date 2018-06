"Hair il musical": il 9 giugno al Teatro Nazionale

Hair il musical, dell’Accademia MTS Musical The School, andrà in scena sabato 9 giugno al Teatro Nazionale, in occasione del 50° anniversario della messa in scena del musical a Broadway (era il 29 aprile 1968).

Sul palco una band di sette elementi - che suonerà dal vivo le canzoni interpretate in lingua originale - e un cast di 58 elementi, scelti tra gli allievi dell'accademia. Il pubblico, a cui gli organizzatori consigliano un dress code hippie, sarà trascinato in atmosfere anni '60.

“Allora come oggi esistono ancora tanti Vietnam… e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale della società di allora come quella di oggi. Hair, cult fine anni ‘60, oggi è più che mai l’ideale manifesto delle nuove generazioni che cantano l’alba dell’era dell’Acquario. Il nostro tributo vuole rendere omaggio all’opera-rock manifesto del pensiero “hippie”. In quegli anni si formavano gruppi di ragazzi e ragazze che trascorrevano il tempo senza inibizioni e, al grido di 'Sesso, droga e Rock’n’Roll', protestavano contro le sofferenze della guerra”, si legge in una nota di Simone Nardini che ha curato adattamento e regia dello spettacolo.