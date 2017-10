"Halloween al Museo": il 28 e 29 ottobre e l'1 novembre al Museo della Scienza

Sabato 28 e domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci si festeggia Halloween al Museo, tre giorni di laboratori interattivi tra raccapriccianti esperimenti scientifici, costruzioni paurose e giochi di ombre.

Nella Tinkering Zone adulti e bambini (da 8 anni) potranno costruire e far volare streghe e fantasmi, scoprendo le leggi dell'aerodinamica attraverso il gioco. Nell’i.lab Genetica i partecipanti osserveranno da vicino le lumache, per poi farle sfidare in una lentissima gara. Nell’i.lab Alimentazione i bambini sopra i 7 anni creeranno cibi appiccicosi che scintillano al buio. Mentre nell'’i.lab Area Piccoli, i bambini più piccoli realizzeranno divertenti e paurose lanterne di Halloween. Mercoledì 1 novembre inoltre, in programma una "merenda mostruosa" a cura di God Save the Food in cui si potrà gustare una speciale "bara-brownie" o dei fantastici "tramezzini fantasmino" accompagnati a una deliziosa "bloody coke" (6 euro). Di seguito il programma completo dell'iniziativa.

STREGHE E FANTASMI VOLANTI

Tinkering zone

Per bambini da 8 anni e adulti

A ciclo continuo senza prenotazione

Sabato 28 dalle 14:30 alle 18, domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Giochi con l’aria e il vento dentro un tubo: costruzione e volo di streghe e fantasmi con materiali e forme diverse.

GARA DI LUMACHE

i.lab Genetica

Per bambini da 7 anni e adulti

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Sabato 28 alle 15:30 e 17:30; domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 11, 14 e 16

Tentacoli con occhi, lingue dentate e bave argentee: esplorazione dello strano mondo delle lumache e gara lentissima

DOLCETTO O SCHERZETTO

i.lab Alimentazione

Per bambini da 7 anni e adulti

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Sabato 28 ottobre alle 15:30 e 17:30; domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 11, 14, e 16

Nella cucina della scienza si sperimentiamo strani ingredienti come amidi di mais, alghe e patate e si scopre come possano trasformarsi da polveri a cibi modellabili e che brillano al buio.

RIMBALZA E RILUCE

i.lab Chimica

Per bambini da 8 anni e adulti

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Sabato 28 ottobre alle 14:30 e 16:30; domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 10, 12, 15 e 17

Tra cilindri e provette si creano sostanze gelatinose e che si illuminano di notte.

ZUCCHE, LUCI E OMBRE SPAVENTOSE

i.lab Area dei Piccoli

Per bambini dai 3 ai 6 anni

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Sabato 28 ottobre alle 14:30 e 16:30; domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 12, 15 e 17

Zucche che si illuminano, fantasmini animati e giochi di luce. Si utilizzano tanti materiali e si usa la fantasia per creare delle divertenti e spaventose lanterne di Halloween.

NON TUTTO TUONA

i.lab Elettricità

Per bambini da 8 anni e adulti

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Mercoledì 1 novembre alle 10, 12, 15 e 17

Microfoni, altoparlanti e chitarre elettriche: si scopre come questi oggetti funzionano e come fanno ad amplificare un segnale per produrre suoni tuonanti.

TUONI E SAETTE

i.lab Elettricità

Per bambini da 8 anni e adulti

Su prenotazione – anche online / durata 45 min

Mercoledì 1 novembre alle 11, 14 e 16

Viene rivisitato un esperimento elettrizzante del '700 per scoprire come l'elettricità statica si può produrre, trasferire e accumulare.

Inoltre l'offerta prevede attività nell'i.lab Bolle e visite guidate a Leonardo, Spazio e Trasporti.