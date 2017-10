"Halloween Day in Cineteca": il 31 ottobre all'Area Metropolis 2.0

Martedì 31 ottobre l'Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (MI) presenta una programmazione speciale dedicata alla festa di Halloween.

In proiezione Shining, il capolavoro horror di Stanley Kubrick ispirato al romonzo omonimo di Stephen King, che proprio quest'anno compie il suo 40° compleanno. Il film sarà in replica mercoledì 1 novembre alle ore 15 e alle ore 21.

A precedere il film, il corto inedit Work and play, il cui titolo è ispirato alla frase che il protagonista di Shining scrive ossessivamente a macchina: “All work and no play makes Jack a dull boy”.