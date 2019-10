Halloween al Museo: giochi e laboratori per bambini tra mostri e storie di paura

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre bambini e adulti possono scatenare la loro creatività nei laboratori interattivi tra raccapriccianti esperimenti scientifici, micro-mostri e storie da paura al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Laboratori e pupazzi mostruosi

Adulti e bambini da 8 anni nella Tinkering Zone potranno animare pupazzi mostruosi sperimentando il coding con una scheda microbit. Nell’i.lab Biotecnologie i bambini a partire da 7 anni osserveranno da vicino gli organismi della terra che decompongono gli esseri viventi e rimettono in circolo sostanze utili, mentre nell’i.lab Alimentazione realizzeranno cibi appiccicosi che brillano nel buio. Nell’i.lab Area dei Piccoli, utilizzando tanti materiali e un pizzico di fantasia, i bambini da 3 a 6 anni potranno creare delle spaventose lanterne di Halloween.



Sabato 2 e domenica 3 novembre saranno gli ultimi giorni di apertura dell’attività Apollo 11 VR, un’avventura virtuale per adulti e ragazzi a partire da 12 anni che, indossando il visore PlayStation®VR, potranno rivivere in prima persona la missione che portò il primo uomo sulla Luna.



Con il biglietto del Museo sarà possibile visitare la mostra temporanea Fragility and Beauty, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente.

Il programma

Tinkering zone - ANIMATOYS

Da venerdì 1 a domenica 3, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 - Da 8 anni

Pupazzi che si animano con rumori mostruosi e interagiscono con lo schermo del PC. Festeggiamo Halloween e sperimentiamo il coding con una scheda microbit e un po’ di Scratch.



i.lab Alimentazione - DOLCETTO O SCHERZETTO

Da venerdì 1 a domenica 3, alle ore 10, 12, 15 e 17 - Da 7 anni | Attività su prenotazione

Nella nostra cucina della scienza sperimentiamo strani ingredienti come amidi di mais, alghe e patate e scopriamo come possono trasformarsi da polveri a cibi modellabili e che brillano al buio.



i.lab Area dei piccoli - LUCI E OMBRE SPAVENTOSE

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, alle ore 11, 14 e 16 - Da 3 a 6 anni | Attività su prenotazione

Tra ombre paurose, luci colorate e storie misteriose avventuriamoci tra i fenomeni della luce e divertiamoci insieme nei giorni più spaventosi e divertenti di tutto l’anno.

STOP-MOTION SPECIALE HALLOWEEN

Venerdì 1 novembre, alle ore 10, 12, 15 e 17

Max 20 partecipanti

Usiamo la tecnica dello Stop Motion per raccontare una storia paurosa e divertente. Creiamo il nostro film di animazione con mostri, scenografie da brividi e spaventosi effetti speciali.

ATTIVITÀ VR - Apollo 11 VR

Sabato 2 novembre, alle ore 10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

Domenica 3 novembre, alle ore 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Da 12 anni | Attività su prenotazione | durata 45 minuti | Max 5 partecipanti per turno

Inizia la tua impresa storica per raggiungere il suolo lunare. Dopo 50 anni, anche tu entrerai nella storia, anche se soltanto virtualmente. Piloterai il modulo di comando, effettuerai l’allunaggio e le operazioni sul suolo lunare e rientrerai a Terra con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Indossando il visore PlayStation®VR e accompagnato da un animatore scientifico del Museo potrai intraprendere l’avventura del più grande viaggio mai portato a termine dal genere umano, in questa simulazione in realtà virtuale realizzata grazie all’audio e i dati originali della NASA. L’esperienza richiede l'utilizzo di un visore per la realtà virtuale ed è guidata da un animatore scientifico che introduce, monitora e assiste tutto il percorso. Gli accompagnatori possono seguire su schermo tutta l'esperienza.

Il programma dettagliato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) sarà disponibile sul sito dedicato.