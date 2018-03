Mangiare un hamburger da 1 chilo in 35 minuti: la sfida in un locale milanese

In occasione della nuova stagione televisiva di Man Vs Food, il canale satellitare che ospita il programma presenta a Milano una sfida culinaria "contro" un mega hamburger.

A chi si cimenterà nell'impresa, viene proposto di finire, in 35 minuti:

800 grammi di carne di manzo

200 grammi di chili

cheddar

bacon

pomodoro

insalata

pane

contorno di 400 grammi di patatine fritte

ll regolamento completo

Il 27/03/18 dalle ore 19.30 alle ore 22.30 presso il locale Hamerica’s in Corso di Porta Ticinese, 6, 20123 Milano (MI), il THE CHALLENGE, ovvero mangiare un Hamburger da oltre 1KG. Per partecipare al concorso non ci sono costi aggiuntivi, oltre al pagamento della propria consumazione (The Challenge Burger + eventuali altre ordinazioni). Il “The Challenge Burger” è un panino a menu da Hamerica's dal valore di 30 euro comprensivo di un litro acqua. Coloro che termineranno Il The Challenge Burger” nel tempo massimo di 35 minuti, dalle 19.30 alle 22.30 del 27 marzo a Milano e dalle 19.30 alle 22.30 il 10 aprile a Padova, riceveranno un buono di Euro 30,00 da utilizzare la sera stessa, per pagare il panino stesso.

Il cibo che cade a terra va raccolto e mangiato? Il fatto che debba essere raccolto è esplicitato nel regolamento per evitare che qualcuno getti appositamente il cibo per terra, pur di finire tutto il panino.

Di seguito le regole che bisogna rispettare, pena l’esclusione al concorso:

- Il cibo che cade a terra va raccolto e mangiato

- Si può bere solo acqua

- Non ci si può alzare o allontanare dal tavolo

- Non ci si può far aiutare in nessun modo a mangiare il piatto, nessuno può toccare il piatto tranne che il partecipante

- Bisogna terminare ed avere la bocca vuota entro 35 minuti dalla consegna del piatto

- I concorrenti devono partecipare singolarmente

- I concorrenti si devono sedere al tavolo che gli viene assegnato dall’organizzazione