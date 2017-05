Dal Museo del vetro e del bijoux di Jablonec nad Nisou, una significativa selezione dei più importanti pezzi artistici per illustrare una tradizione antica di 400 anni che continua ancora oggi Dal 5 al 21 maggio 2017, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine ospita la mostra internazionale di bigiotteria boema "HANDMADE DREAMS. Contemporary Czech Fashion Jewellery" a cura Petr Nový e organizzata da Centro Ceco di Milano, Museo del vetro e del bijoux di Jablonec nad Nisou e Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca. La mostra presenta una selezione di pezzi curata dal Museo del vetro e del bijoux di Jablonec nad Nisou, una tra le istituzioni più importanti del Centro Europa dedicata a questa produzione e che ha sede nella regione in cui ha avuto origine questa antica tradizione artigianale; fondato nel 1904 il museo conserva nelle proprie collezioni più di 30mila oggetti artistici. I pezzi esposti in mostra nelle sale di via Bagutta 24 a Palazzo Morando sono rappresentativi delle tendenze attuali nella bigiotteria di moda, dai disegni tradizionali ai trend contemporanei; i lavori includono anche bijoux semilavorati. Tra 'i preziosi' più importanti si segnalano i set in vetro usati per i diademi di Miss Repubblica Ceca, Miss America's Teen Pageant e Miss Réunion, oltre alla parure creata appositamente per Sophia Loren, membro della giuria in occasione dell'elezione di Miss Repubblica Ceca nel 2014. A questi si affiancano gioielli con originali componenti di vetro e bijoux di lusso nati dalle collaborazioni con designer internazionali per maison d'Alta Moda come Lanvin, Rochas, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e Prada. La tradizione della bigiotteria e della produzione di vetro ceco di Jablonec nad Nisou, situata al crocevia tra Est e Ovest, Nord e Sud sono riconosciute a livello mondiale; perché gli artigiani cechi hanno sempre incontrato i gusti dei consumatori di tutto il mondo, esportando prodotti di alto artigianato a partire già dal XVII secolo. In oltre tre secoli, questi produttori di talento sono riusciti a tramutare la regione della Boemia settentrionale in una "valle di cristallo", una grande fabbrica a cielo aperto, trasformando Jablonec nad Nisou in un fondamentale centro di esportazione e in una delle città più grandi della Boemia. La produzione di bigiotteria in serie, inizialmente un'imitazione dei gioielli di lusso destinata a consumatori meno abbienti, comincia a trovare una propria identità nel corso dell'Ottocento e raggiunge le massime vette nel secolo successivo quando la bigiotteria di Jablonec brilla in occasione di importanti mostre internazionali, adorna le stelle del cinema e appare come accessorio "firmato" nelle creazioni di designer e stilisti. La Repubblica Ceca è tra i primi produttori al mondo di prodotti semilavorati, come perline, perle e bijoux vari, e di prodotti finiti che riflettono i trend attuali della moda e del design. Il più grande produttore in Repubblica Ceca è il gruppo Preciosa; nella regione di Jablonec ci sono poi decine di aziende che operano nel settore di produzione di vetro come, per esempio, Lasvit. La mostra gode dei patrocini di Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Milano e Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca a Milano, concessi al Centro Ceco di Milano.