Hanson in concerto: il 7 giugno al Fabrique

Hanson si esibirà in concerto al Fabrique mercoledì 7 giugno 2017 in occasione del Middle Of Everywhere 25th Anniversary World Tour.

Con la tournée che celebra venticinque anni di carriera, come affermato dal tastierista Taylor Hanson, il gruppo pop-rock: "Vuole omaggiare anche l’incredibile comunità di fan che sono rimasti a cantare anno dopo anno".

In scaletta tutti i brani indimenticabili con cui la band si è fatta conoscere nel mondo, ma anche pezzi nuovi come I Was Born.