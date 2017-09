"Happiness Unlimited": fino al 9 settembre da Mare Culturale Urbano

Fino a sabato 9 settembre Mare Culturale Urbano ospita Happiness Unlimited, lo spettacolo della compagnia olandese Project Wildeman.

La performance, in parte in inglese e in parte in italiano, si muoverà attraverso il quartiere di San Siro coinvolgendo il pubblico. Verrà rappresentato un futuro utopico che desterà tutti i sensi degli spettatori, rendendoli protagonisti attivi di un'opera collettiva. Il percorso, della durata di circa 60 minuti, partirà dal deposito ATM di Via Novara.

Ingresso a offerta libera fino a esaurimento, per prenotazioni: info@maremilano.org.