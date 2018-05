"Happy Birthday Colibrì": il 1° giugno festa in via Laghetto

Colibrì, il bar libreria di via Laghetto, festeggia il suo terzo anno di apertura con una serata di cocktail, sputini, birre, libri scontati e musica.

Dalle 19 si esibiranno dal vivo Wet Blues Feelings, Noy e The Beat Barons; a seguire deejay set. "Per chi lo sa e chi non lo sa/ sta già arrivando ruggente e vivace/ il primo assaggio di una dolce estate./ È, come tutti avrete capito,/ il compleanno del vostro posto preferito./ Il primo giugno non andate al mare,/ ma venite in Laghetto tutti a sguazzare!" scrivono gli organizzatori.