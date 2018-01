Dalla sala grande di Hogwarts al Cappello Parlante: ecco la mostra di Harry Potter

Harry Potter The Exhibition è stata presentata alla stampa il 30 gennaio. La mostra - già esposta a Chicago, Boston, New York, Seattle, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shangai, Bruxelles e Madrid - arriverà alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018.

James e Oliver Phelps, gli attori che prestano il volto ai fratelli Weasley nei film della saga, nell'annunciare la 19esima tappa del tour di Harry Potter The Exhibition, in occasione dell'annuale A Celebration of Harry Potter tenutosi a Toronto, hanno esaltato la città di Milano come "luogo ideale per ospitare la mostra, perché hub di creatività e design".

Il progetto

Ad aspettare il pubblico milanese, una raccolta di migliaia di oggetti provenienti dai set dei film di Harry Potter: costumi, come la divisa scolastica di Harry; oggetti iconici, come la bacchetta magica di Voldemort; ambientazioni celebri, come la sala comune di Hogwarts; creature fantastiche, quali l'elfo domestico Dobby; e articoli per veri intenditori della saga, come il Boccino d'Oro usato nelle partite di Quidditch.

La vicesindaco Anna Scavuzzo è intervenuta alla conferenza di presentazione descrivendo Harry Potter The Exhibition come "un progetto audace, ambizioso e transgenerazionale: si rivolge a tutte le fasce di età". "A maggio", ha poi aggiunto, "ci sarà una grande festa di apertura accessibile per tutta la cittadinanza e non solo: saranno benvenuti anche i turisti, anche perché la mostra è fruibile sia in italiano che in inglese".

Saranno 1600 i metri quadri che all'interno della Fabbrica del Vapore verranno allestiti da GES Events, in partnership con Warner Bros. Consumer Products e con D'Alessandro e Galli, Sold Out e Encore Productions.

I contenuti della mostra

Il percorso espositivo, che includerà anche materiali video, avrà carattere immersivo e una durata di circa un'ora. I visitatori verranno accolti da un padrone di casa che suddividerà alcuni di loro a seconda della casa di Hogwarts prediletta e li accompagnerà poi all'interno dell'esposizione.

Tra le ambientazioni più celebri presenti in mostra: il dormitorio di Grifondoro, le aule di Pozioni ed Erbologia e la Foresta Proibita. Tanti anche gli elementi interattivi: un'area Quidditch dove lanciare una Pluffa, una zona dove sradicare la propria Mandragola e una capanna in cui accomodarsi sulla poltrona di Hagrid.

Ad aspettare gli appassionati di Harry Potter, poi, vere e proprie chicche come il Cappello Parlante, la sfera di cristallo della Professoressa Cooman, le pozioni ribollenti del Professor Piton, le maschere dei Mangiamorte e le creature magiche della Foresta Proibita. Grande protagonista della mostra, infine, sarà la Sala Grande di Hogwards, che conterrà oggetti di scena, artefatti e costumi.

Informazioni utili

Le prevendite per i biglietti della mostra partiranno il 10 di febbraio sui circuiti ufficiali. Ma già il 30 gennaio sarà in corso una vendita speciale in partnership con Radio 101. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 22, tranne lunedì dalle 15 alle 22 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 23. I biglietti avranno un costo di 17 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini (gratis sotto i 3 anni), con la possibilità di ulteriori riduzioni per famiglie, gruppi e scolaresche.