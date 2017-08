Sold out per il concerto di Harry Styles del 10 novembre all'Alcatraz

Venerdì 10 novembre Harry Styles farà tappa all'Alcatraz, dove ha registrato il tutto esaurito, in occasione di Harry Styles Live, il tour di supporto all'album omonimo uscito lo scorso 12 maggio.

Classe '94 il cantante britannico esordisce sulla scena pop rock nel 2010, anno in cui partecipa al talent show The X Factor insieme ad altri quattro ragazzi, che insieme a lui da allora formano il gruppo One Direction. In seguito, parallelamente all'attività con la sua band, intraprende la carriera solista.

Il suo ultimo disco contiene dieci brani, tra cui il singolo Sign of the Times, classificatosi al primo posto delle classifiche di 84 paesi.