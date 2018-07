Twist and Shout! “Hawaiian Party” al Magnolia

Venerdì 20 luglio si terrà l’ultimo appuntamento estivo di Twist and Shout!, questa volta all’insegna di ritmi e colori hawaiani. L’Hawaiian Party è infatti considerato una delle feste clou del panorama retrò: dalle 21:30 di sera alle 4 del mattino una vera e propria macchina del tempo in puro stile 50’s and 60’s farà rivivere le atmosfere dei due decenni che hanno cambiato il mondo.

Musica e dj set accompagneranno la serata con il duo fondatore di “Twist and Shout”, Alessio Granata & Ale Leuci, e il live di “The Tiki Voodoo”, un nuovo progetto dedicato alle atmosfere e ai i suoni surf 'n' roll.



Non solo: sono previste acconciature e trucco d'epoca gratuiti e workshop di ballo 50’s e dance show.