Helloween in concerto: il 18 novembre al Mediolanum Forum

Helloween suonerà al Mediolanum Forum di Assago (MI) sabato 18 novembre, in occasione del suo tour mondiale Pumpkins United World 2017-18.

Nata nel 1983 ad Amburgo, Helloween è considerata una delle band capofila del power metal. In particolare la voce storica del gruppo, Michael Kiske, ha inciso album di riferimento per questo genere come Keeper of the Seven Keys - Part I e Keeper of the Seven Keys - Part II.

Durante lo spettacolo, che avrà una durata di tre ore, Helloween eseguirà i brani dei primi album, cantati da Hansen o Kiske, e le migliori tracce dei dischi successivi, con la voce di Deris.

Il gruppo, per il tour di quest'anno, sarà formato da: Kai Hansen, Michael Kiske, Andi Deris, Michael Weikath, Markus Grosskopf, Sacha Gerstner e Dani Loble.