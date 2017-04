4:20 Hemp Fest il 20 aprile al Lambretto Studios: festa della canapa

Il 20 aprile Milano celebra la pianta di canapa ed i suoi derivati con una giornata che vuole unire l'informazione sulle realtà che ruotano attorno alla canapa, alla musica e al clima di festa che il 20 aprile rappresenta in tutto il mondo. Dal corso di coltivazione alle conferenze su cannabis terapeutica, legislazione e canapa industriale, passando per aziende e prodotti, informazione ed esperti di settore.

Perché proprio il 20 aprile? Dagli anni Settanta negli Stati Uniti il 20 aprile si celebra la "giornata nazionale" della cannabis esemplificata nel numero 4/20 (20 aprile in America, dove il mese viene indicato prima del giorno) o 4:20 o semplicemente 420. Ci sono diverse versioni sulla nascita di questa leggenda ma quella più accreditata racconta che nel 1971 cinque ragazzi della San Rafael High School, in California, erano venuti a sapere dell’esistenza di una piantagione di marijuana abbandonata nelle vicinanze di Point Reyes, a un’ora di macchina dalla scuola.

Affascinati dall’idea di scoprire il loro tesoro nascosto, i ragazzi, che si chiamavano fra loro Waldos, decisero di darsi appuntamento all’uscita da scuola alle 4 e 20, per partire alla ricerca della piantagione. La ricerca fu un buco nell’acqua, il tesoro non venne mai alla luce, forse perché mai esistito, ma i ragazzi continuarono a incontrarsi ogni giorno alle 4 e 20, tanto che il codice si diffuse in tutta la scuola e la città.

Programma.

I corsi di coltivazione previsti dalle 14 alle 16 saranno due ed è prevista la partecipazione di Loredana Lupo (parlamentare M5s), prima firmataria della legge approvata nel 2016 sulla canapa industriale, e del collega Vincenzo Caso. Il corso di coltivazione indoor sarà tenuto dal dottor Giuseppe Nicosia, mentre quello sulla canapa industriale da Claudio Natile, fondatore di Canapuglia.

Il Festival si terrà ai Lambretto Studios di Lambrate a Milano, con inizio previsto per le 4.20 del pomeriggio fino alle 4.20 di notte, per una giornata ricca di contenuti, cibo e bevande alla canapa, realtà del settore, esposizioni di grow vivente e ovviamente musica

Il 4.20 Hemp Fest è una manifestazione aperta a tutte le persone che vogliono capire e conoscere meglio il mondo della cannabis, pianta conosciuta soprattutto sotto il punto di vista ludico/ricreativo. Vogliamo interpretare questo evento come una festa di musica, arte, cultura, per sensibilizzare il pubblico sul delicato e sempre più attuale tema della cannabis, sotto tutti i punti di vista. Parleremo degli ultimi anni di progresso nella scienza e nella legalizzazione della più importante pianta del nostro pianeta.

L’evento sarà ricco di talk e dibattiti sui più diversi temi, dall’utilizzo terapeutico della pianta allo sviluppo della canapa industriale in Italia in ambito alimentare e nutraceutico. L‘organizzazione 4.20 Hemp Fest grida forte l’urgenza di una normalizzazione della cannabis e vuole farlo con una festa libera, ma responsabile.