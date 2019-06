Art Primitive Gallery e Spazio Lab



Hiroshi Tachibana



Kobe-shi, Hyogo, Kobe, Japan.



Hiroshi fa parte della corrente Outsider Art e' un' autodidatta che si esprime dipingendo stati mentali e idee non convenzionali che non è frutto di studi accademici o artistici, classici, e non si ispira alle correnti o movimenti artistici catalogati nelle varie culture.

Il suo Un mondo appartemente semplice ma nel suo complesso di logica Hiroshi inventa sorprende e travolge lo spettatore poiche' la sua ingenuita' nello dipingere a volte e' davvero stordente .

E' un'Artista Visionario La sua spina dorsale pittorica è complicata ; Buddismo, shintoismo, tao, surrealismo e strutturalismo francese.

La sua disinvoltura del semplice trasmette tranquillita' le sue opera infatti sono ispirate da una poetica propria dove le figure hanno un ruolo preminente nella genesi creativa.

Il suo e' legame tra pittura e' poesia. E' un’arte fondata non tanto sull’immagine, quanto sull’emozione: colori brillanti e forti contrasti, linee sottili e soggetti allucinati e onirici che poco hanno a che vedere con la realtà.

Questo per lui e' un punto di partenza, per sconvolgere e stravolgere del tutto cio' che per noi e' visivamente normale.

Il cercare forme sempre più essenziali, alla ricerca di una profonda semplificazione della realtà stessa.

Quello che crea infatti è un vero e proprio vocabolario espressivo , proponendo allo spettatore un monto fantastico dove immergersi e ritornare nel reale piu' sereno e rigenerato.



Curatori

Marco Abbagnara Franco Duranti



spazio Lab via Calatafimi 9/A Milano



dal 9 al 25 Luglio 2019 altri giorni su appuntamento

Vernice martedì 9 dalle 19





Info : Marco 347-7825516 Franco 333-2495877