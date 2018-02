"Hobby Show", il salone italiano della creatività torna a MiCo dal 23 al 25 marzo

Hobby Show, l'evento al femminile dedicato alle belle arti e alla creatività manuale, fa ritorno a MiCo - Milano COngressi (Gate 14) dal 23 al 25 marzo 2018.

Il tema della creatività manuale delle donne, come sempre, sarà declinato in moltissimi modi, fornendo alle visitatrici una visione a 360° sul mondo dell'hobbistica, con una particolare attenzione alle ultime tendenze. Oltre alla possibilità di fare shopping acquistando direttamente dagli espositori, in programma anche workshop, corsi e dimostrazioni. Al seguente link è possibile scaricare un BUONO SCONTO PER L'INGRESSO. Per il programma completo, invece, consultare il sito hobbyshow.it.