Dal 27 al 29 ottobre torna "Hobby Show", il salone italiano della creatività

Hobby Show, l'evento al femminile dedicato alle belle arti e alla creatività manuale, fa ritorno a Fiera Milano City dal 27 al 29 ottobre.

Il tema della creatività manuale delle donne sarà declinato in moltissimi modi, fornendo alle visitatrici una visione a 360° sul mondo dell'hobbistica, con una particolare attenzione alle ultime tendenze. Oltre alla possibilità di fare shopping acquistando direttamente dagli espositori, in programma acnhe workshop, corsi e dimostrazioni. Al seguente link è possibile scaricare un buono sconto per l'ingresso. Per il programma completo: hobbyshow.it.