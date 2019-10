Holis Week è il primo evento diffuso per promuovere la cultura delle arti olistiche e del benessere della persona. Un evento patrocinato dal Comune di Milano, dal 4 al 10 Novembre. Una rete di centri e scuole che apriranno le loro porte proponendo attività ed eventi gratuiti. Un’intera settimana che riverserà il benessere in ogni angolo della città. Hai un centro o una scuola e vuoi aderire al progetto? Scopri di più su holisweek.com

La prima edizione, nella capitale italiana degli eventi, metterà in contatto gli operatori del settore con i cittadini milanesi . Per tutto il periodo della manifestazione, Yoga, Shiatsu, Ayurveda, Pilates, Tai Chi, Counseling olistico, studi di Psicoterapia e tante altre discipline, saranno protagoniste per far risplendere Milano di un’energia nuova e vigorosa. Con il supporto del Comune di Milano, l’evento sarà diffuso per tutta la città, creando una mappatura di centri e scuole che con le loro eccellenze apriranno le porte per mettersi a disposizione dei cittadini, proponendo di giorno in giorno attività diverse e tutte completamente gratuite. Per la prima volta il format delle Week , ormai caro al pubblico milanese, sarà rivolto e focalizzato al benessere e all’equilibrio mente e corpo. Ogni centro aderente avrà la possibilità di far scoprire la propria identità creando una grande rete che coinvolgerà tutti i quartieri della città. Se anche tu hai un centro o una scuola e credi come noi che l’unione faccia la forza, o non vedi l’ora di vedere il programma della manifestazione, scopri di più su come aderire o partecipare al progetto su www.holisweek.com

