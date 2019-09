Hollis Brown - Lunedì 16 settembre dal vivo al legend club di milano

HOLLIS BROWN tornano in Italia per due appuntamenti esclusivi sabato 14 settembre al Wishlist di Roma e lunedì 16 settembre al Legend Club di Milano. Per il concerto di Milano è possibile acquistare i titoli di ingresso sui circuiti ufficiali Ticketone e Mailitcket.



La band nasce alla fine degli anni ’90 dall’incontro di Mike Montali e Jonathan Bonilla. È solo però nella metà degli anni '00 che i due ragazzi decidono di lavorare seriamente per la band, provando e jammando tutto il giorno, dipingendo gli stessi paradisi psichedelici di David Bowie, Velved Underground e Frank Zappa. L’album di debutto degli Hollis Brown, Ride On The Train, risale al 2013, seguito nel 2015 da 3 Shots.



La band si è esibita negli Stati Uniti e in Europa più volte, sia come headliner che a supporto di artisti quali Citizen Cope, Counting Crows, Jackie Greene, Jesse Malin, the Zombies, Toots & The Maytals. La vita on the road ha raggiunto l’apice quando lo stesso Adam Duritz ha chiesto loro di aggiungersi ai Counting Crows per tour lungo 3 mesi, negli stadi e anfiteatri di tutto il Paese. Il loro primo viaggio in Europa nel 2013, li aveva condotti a una manciata di show nei Paesi Passi e in Germania, da quel momento i due sono tornati più volte in Europa, esibendosi anche nel resto dei paesi.



Dopo alcuni cambi di line-up negli ultimi anni, la band ha firmato nel 2018 con Mascot Label Group, la stessa etichetta di Joe Bonamassa, Black Stone Cherry, George Benson, Beth Hart, Gov’t Mule e molti altri. Il primo album con la nuova etichetta Ozone Park, è stato registrato in Florida mischiando tecnologie analogiche e digitali.



Special guests della data milanese: HELLM





HOLLIS BROWN



16 settembre - Legend Club - Milano

Biglietto: € 15,00 + prev. / € 18,00 in cassa la sera del concerto



Apertura porte ore 20:30

Inizio concerto HELLM ore 21:00

Inizio concerto Hollis Brown 22:00