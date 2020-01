Hollow hands, la mostra di andreia santana in spazio Leonardo

Dal 19 febbraio all'8 maggio 2020 Spazio Leonardo ospita Hollow Hands di Andreia Santana (Lisbona, 1991), prima personale dell'artista in Italia.

La mostra nasce dall’interesse per i reperti archeologici che sono stati marginalizzati e banditi dalla storia, negandogli lo status di artefatti museali. L’artista, portando alla luce questi Outcast Manufactures (titolo di un suo recente corpo di lavori), pone l’accento sul regime del potere e degli interessi culturali nel tramandare ecomunicare il passato.

Per l'occasione Santana presenta una nuova serie di sculture in acciaio e rame, le cui forme ricordano parti del corpo umano, reperti archeologici e utensili, sviluppate attraverso una ricerca sull'alienazione del lavoro e delle sue condizioni in ambito archeologico nel corso della storia.