Hollywood in Chiesa Rossa (Cineforum)

Le catene della colpa

Anni 40, venti di guerra. Neanche Hollywood può ignorarli. Non è più tempo di commedie sofisticate o musical. Nasce il Noir, un genere sporco che fa i conti con la fine di ogni certezza. Le città diventano nemiche, le atmosfere si fanno buie, si lotta per sopravvivere in difficile equilibrio tra bene e male. Out of the Past è un esempio perfetto .

Alla regia Jacques Tourneur maestro del Noir. Sullo schermo una straordinaria coppia di amici e nemici, Kirk Douglas e Robert Mitchum. Divisa tra i due Jane Greer, dark lady indimenticabile.



A cura di Bruno Contardi