'Homage to Andrei Tarkovsky': l'appuntamento

Luogo di sperimentazione formale e di ricerca estetica trasversale SBLU_spazioalbello ospita, a un anno dalla prima mostra, Federico De Cicco, illustratore italiano residente a Brighton da diversi anni. La mostra propone una ricerca espressiva completamente rinnovata, dedicata alla grande passione per la produzione cinematografica di Andrei Tarkovsky, fonte di ispirazione dirompente e irresistibile.

De Cicco stesso descrive questa sua fascinazione: “come un fascio di luce soffuso e leggero che mi lasciava attonito, questo è il modo in cui osservavo per la prima volta il lavoro di Andrei Tarkovsky.

Da quell’istante, a quello successivo e quello dopo ancora, ogni volta inoltrandomi in un luogo fino ad allora dimenticato a cui seguiva una riscoperta, l’apertura di una porta fino a quel momento chiusa.

Il significato dell'arte, intesa come un viaggio interiore, è quello che ci permette di immergerci nel nostro intimo ritrovando così la nostra vera natura.

La mia è quella di un bambino che vaga in un mondo pieno di significati e colori, e per questa riscoperta desidero rendere omaggio al cineasta e artista russo che mi è più caro: Andrei Tarkovsky.

Le opere, chine monocrome sui toni del blu, sono esposte per la prima volta in Italia. La mostra propone una selezione di illustrazioni nate come elaborazione personale della poetica del maestro del cinema e suggerite dalle stesse sequenze dei film.



Federico De Cicco svolge la sua attività di illustratore per l’editoria e per laboratori d’arte concentrandosi spesso su lavori legati a tematiche sociali o ambientali.

Realizza le sue tavole a mano utilizzando prevalentemente pastelli, matite colorate, chine e colori acrilici. Spesso questi materiali creano casualmente macchie che diventano punto di partenza, pretesto per creare decorazioni e pattern che elabora fino all’astrazione. Alterna l’attività professionale a una costante ricerca personale che propone in mostre collettive o personali.

https://zumar7.com/homage-to-andrei-tarkovsky-inner-rooms/

https://www.instagram.com/zumar7/

https://zumar7.com



SBLU_spazioalbello è uno spazio libero per esporre bellezza, con la finalità di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere domande nell’ambito della ricerca del bello, per recuperare la capacità di costruire un’etica della bellezza. SBLU_spazioalbello nasce da un’idea di Susanna Vallebona, visual designer, titolare di ESSEBLU, che da oltre 30 anni opera nel campo della comunicazione visiva, del design e dell’arte, ed è curatrice dello spazio.



INGRESSO LIBERO

Inaugurazione 26 settembre 2019 ore 18.00

La mostra prosegue fino al 9 ottobre 2019 solo su appuntamento dalle 9,30 alle 13,00 e

dalle 14,30 alle 18,30

tel. 02 48000291.



Per raggiungere via Antonio Cecchi: 58, 50, 61, 67, 90, 91, MM1 Wagner o De Angeli



SBLU_spazioalbello 02 48000291 - spazioalbello@esseblu.it - https://www.sblu.it