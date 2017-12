Home - Mostra fotografica itinerante

Home è un laboratorio fotografico focalizzato sulla progettualità all'interno delle mura domestiche: il percorso si svolge interamente online e permette agli studenti di realizzare 4 progetti in 4 settimane, in un confronto costante con gli altri partecipanti e con la tutor. Si può partecipare da qualsiasi luogo ci si trovi, qualunque sia il tempo che si ha a disposizione.



Questa mostra é l'esposizione finale dei lavori prodotti nella sessione di lavoro 2017, che verranno allestiti in Home gallery temporanee: le case dei partecipanti, ovunque esse si trovino.

L'intero progetto è a cura di Silvia Bigi, fotografa e fondatrice di Percorsi Foto-sensibili.



dal 19 al 26 gennaio 2018



Dove:

Milano, Como, Monza, Trento, Faenza, Ravenna, Cesena, Ferrara, Pesaro, Rimini, Parigi.



Come:

Puoi visitare le mostre sapendo di più su orari e indirizzi scrivendo all'indirizzo info.silviabigi@gmail.com

o seguirle in tempo reale attraverso il sito www.percorsifotosensibili.com



INGRESSO LIBERO