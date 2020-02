A Milano arriva "Homi", la prima mostra dedicata al cuore rappresentato nei gioielli

Dall’ 8 al 18 febbraio a Palazzo Giureconsulti va in scena Homi, la mostra organizzata in collaborazione con "Poli.design" e dedicata alla rappresentazione del nel gioiello, tra arte e moda, sacro e profano, amore e buoni sentimenti.

Il progetto

Il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza fieristica di successo di HOMI Fashion&Jewels nel mondo del gioiello moda e l’autorevolezza e la conoscenza del Polidesign sul tema dell’accessorio trendy. Ospitata all’interno dei suggestivi spazi di Palazzo dei Giureconsulti, la mostra è aperta al pubblico con ingresso libero e presenta oltre 100 creazioni che indagano il profondo simbolismo del cuore nel gioiello moda.

Cuori trafitti da frecce, sormontati da corone, uniti dall’edera o irti di spine... il cuore è il simbolo più rappresentato nella storia del gioiello, dal Medioevo a oggi, racconto di amore, amicizia, fedeltà, lealtà, senza perdere neanche i suoi riferimenti al sacro. I molteplici significati del cuore vengono esplorati in mostra dai gioielli realizzati da giovani designer, maison internazionali, stilisti, artigiani e artisti attraverso tre accezioni: il cuore come messaggio, dono e simbolo sacro.

La sezione “Messaggio” considera il cuore come immagine sociale e di denuncia, scelto in gioielli pensati per combattere la violenza contro le donne, in quelli che riflettono l’essenza effimera del mondo contemporaneo come anche nelle creazioni che rimandano alle ferite d’amore.

Nella sezione “Dono” il cuore racchiude tutto l’amore e l’emozione trasmessa dal cuore: indagato in ogni sua sfumatura amorosa e amorevole, si fa messaggero di buoni sentimenti da indossare, ricchi di significati e di rimandi, che caratterizzano gioielli immaginifici e intensi.

L’accezione metafisica caratterizza la sezione “Simbolo Sacro”, dove il cuore gioiello ricorda il simbolismo religioso, indagandone le virtù propiziatorie – come nel richiamo alle caratteristiche forme degli ex voto – e il valore di amuleto. Si tratta di un’interpretazione portata alla ribalta dalla moda e dall’accessorio moda e che il gioiello moda ha indagato con proposte affascinanti.

Ingresso gratuito.