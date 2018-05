"Homicide House": dal 6 all'11 giugno al Teatro Franco Parenti

Homicide House - di Emanuele Aldrovandi, con Luca Cattani, Cecilia di Donato, Marco Maccieri, Valeria Perdonò, regia di Marco Maccieri - andrà in scena al Teatro Franco Parenti dal 6 all'11 giugno.

Indebitato fino al collo per problemi di lavoro, un uomo, preoccupato per l’incolumità della propria moglie e dei propri figli, accetta di entrare in un luogo dove “s’incontrano esigenze complementari che il mercato finora non soddisfaceva”: chi vuole uccidere paga una vittima e chi vuole morire riceve dei soldi da lasciare alla propria famiglia.