“Homo Viator – il Poeta Visionario”

Ciro Palumbo

Preview 24 giugno ore 18:30

Opere esposte fino al 26 giugno, Mondadori Megsastore, via Marghera, 28 - Milano.

Dal 27 giugno al 7 luglio, Stadio di Domiziano, via Tor Sanguigna, 3 - Roma.



Lunedì 24 giugno alle ore 18:30 a Milano, presso il Mondadori Megastore di via Marghera 28, si terrà la preview di presentazione de “L’uomo e la barca con gli occhi”, parte essenziale del progetto “Homo Viator” ispirato al ciclo pittorico di Ciro Palumbo.



L’evento pittorico/teatrale completo, si terrà a Roma presso lo Stadio di Domiziano in una pièce teatrale, dove l’attore regista Piergiuseppe Francione, accompagnato dalle musiche di Antonello Aloise e unito alle opere di Ciro Palumbo, sarà in scena con il “Poeta visionario” in una scenografia ideata e realizzata da Ciro Palumbo e Jacopo Mandich.



Piergiuseppe Francione e Ciro Palumbo ci raccontano, durante l’anteprima a Milano, di un dialogo tra un cavaliere errante naufragato e sempre in lotta con la realtà, rifugiato nel proprio ego, annodato in domande che non hanno risposte e la barca con gli occhi, portatrice di positività che sceglie e aiuta l’uomo a proseguire il suo viaggio prima di tutto interiore.



- Barca: “Io ti ho raccolto nelle acque prima che uscissi alla luce e ti ho scelto per questo viaggio! Quindi, rimettiti le vesti e prosegui il cammino!”

- Uomo: “E basta! Basta con questa ossessione. Farò di te un gran falò che rischiarirà le nubi e risarcirà il cielo!“.



L’uomo e la barca con gli occhi è ispirata dal ciclo pittorico di Ciro Palumbo ed è liberamente stimolata da alcuni scritti di William Shakespeare, Eschilo, Eugene Ionesco, Charles Bukowski, Bernard Marie Koltès, Domenico Modugno, Aldo Nove e Roberto Perrotti. L’Homo Viator con la sua barca, ci indica una nuova direzione, in cui la missione è quella di sognare e di credere che oltre il buio esiste sempre una scia di luce.



Il viaggio del Poeta visionario partirà da Milano, arriverà a Roma e proseguirà verso le più suggestive città italiane generando nuova linfa vitale a chi deciderà di salire con lui nella sua barca.



Autori: Ciro Palumbo e Piergiuseppe Francione

In scena: Piergiuseppe Francione

Si ringrazia il Maestro Renato Carpentieri per aver prestato la sua voce al personaggio della Barca

Scenografia: saranno esposte le opere di Ciro Palumbo a cui è ispirata la pièce teatrale e una scultura ideata da

Ciro Palumbo e Jacopo Mandich

Opere: Ciro Palumbo

Musiche: Antonello Aloise

Drammaturgia: Piergiuseppe Francione e Ciro Palumbo

Organizzazione: Canova Arte

Interverranno: Angelo Crespi, Amedeo Demitry, Piergiuseppe Francione, Antonello Aloise