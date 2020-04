Hub-in rho luoghi per crescere insieme... distanti ma vicini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Noi del progetto Hub-in ci siamo! In questo periodo sospeso, STRIPES coop.soc.onlus capofila del progetto Hub-in insieme al Comune di Rho e agli altri partner rhodensi, sta continuando quanto è stato avviato negli scorsi mesi per aiutare le famiglie a far sì che questo tempo sia un buon tempo nel quale continuare a rafforzare le competenze dei genitori e dei bambini e pensare ai loro bisogni e desideri, stando vicino a chi vive in situazioni di fragilità . Per continuare a vivere insieme la comunità che ci sta intorno in luoghi non più fisici ma virtuali… Come? Proponendo tramite il sito e i social attività di supporto per mamme in dolce attesa, neo-mamme e neo-papà, bambini da 0 a 6 anni, comunità. In particolare queste le attività in programma: . SOS GENITORI : sportello di consulenza psico-pedagogica a cura di STRIPES coop.soc. che risponde telefonicamente al 345 4573307 il martedì e giovedì 13.30-15.30 a chi chiede un sostegno per sé o per la gestione dei figli in questo periodo difficile (inforho@hubin.it ) . SPORTELLO GENITORI E LAVORO per continuare telefonicamente e online l’ attività di consulenza della coop.soc. A&I per aiutare le mamme e papà nella ricerca del lavoro e nel percorso da mamma a professionista (telefonare al 366 5675381 elisa.romeo@aei.coop ) . YOGA A DISTANZA per mamme in dolce attesa con l’esperta del Centro Consulenza per la Famiglia per trovare relax ed equilibrio nei delicati mesi che precedono il parto (telefonare allo 02 9306523 segreteria@centrodiconsulenzafamigliarho.it ) . SPAZIO NEO-MAMME : incontri online con l’ostetrica e la psicologa e altre mamme per un supporto nell’allattamento e per condividere le emozioni legate al periodo che stiamo vivendo (telefonare al Centro Consulenza per la Famiglia 02 9306523 segreteria@centrodiconsulenzafamigliarho.it) . GENITORI IN CAMMINO: incontri virtuali del lunedì (16-18) per condividere e sperimentare il valore della trasformazione e del cambiamento, a cura della coop.soc. La Fucina (telefonare al 338 2492331 enzatrocino@lafucina.org ) . SESSIONI INDIVIDUALI PER GENITORI via skype per parlare di emozioni e di come affrontarle al meglio; quali potenzialità possiamo individuare e allenare in questo momento. A cura della coop.soc. La Fucina (per prenotare la sessione telefonare a 338 2492331 mast@lafucina.org) . KIT ONLINE : tantissimo materiale video sul nostro sito www.stripes.it/hubin e sulla pagina Facebook “Hub-in Luoghi per crescere insieme” su tematiche educative, laboratori per bambini (a cura della coop.soc. Giostra), yoga mamme bambino, arte terapia in gravidanza, babywearing, fiabe luminose, giochi di movimento per bambini 3/6 anni insieme ai genitori e altro ancora Tutte le attività sono gratuite per le famiglie. Per maggiori informazioni: inforho@hubin.it, tel. 345 4573307, Patrizia Petroni, www.stripes.it/hubin www.percorsiconibambini.it/hubin fb /HUBINLUOGHI "Hub-in luoghi per crescere insieme" è un progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà Educativa minorile Patrizia Petroni STRIPES Coop.soc.onlus